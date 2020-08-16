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16 Ağustos 2020, Pazar
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Hamilton'dan tarihi zafer! Schumacher'in rekorunu kırdı

Hamilton'dan tarihi zafer! Schumacher'in rekorunu kırdı

Formula 1'de 'sini Mercedes pilotu ilk sırada tamamladı. sürücü böylece F1 kariyerinde 156. kez kürsüye çıkarak, bu alanda efsane pilot 'i geride bıraktı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı 'sinde, Mercedes takımının pilotu birinci oldu.

Sezonun 6. mücadelesi, İspanya'nın kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 4. birinciliğine ulaştı.

SCHUMACHER'İ GEÇTİ!

Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.

Startta 2. sıraya yükselen -Honda sürücüsü , liderin 24.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti. Takım arkadaşı Hamilton'dan 44.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen ise 3. oldu.

Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta yapılacak.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan

2. Max Verstappen (): 95

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89

4. Charles Leclerc (Monaco): 45

5. Lance Stroll (): 40

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 221

2. Red Bull: 135

3. Racing Point: 63

4. McLaren: 62

5. Ferrari: 61

  1. 16.08.2020
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