Hamilton'dan tarihi zafer! Schumacher'in rekorunu kırdı
Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı. Büyük Britanyalı sürücü böylece F1 kariyerinde 156. kez kürsüye çıkarak, bu alanda efsane pilot Michael Schumacher'i geride bıraktı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı İspanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Sezonun 6. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.
Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 4. birinciliğine ulaştı.
SCHUMACHER'İ GEÇTİ!
Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.
Startta 2. sıraya yükselen Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, liderin 24.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti. Takım arkadaşı Hamilton'dan 44.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ise 3. oldu.
Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta yapılacak.
İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 95
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89
4. Charles Leclerc (Monaco): 45
5. Lance Stroll (Kanada): 40
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 221
2. Red Bull: 135
3. Racing Point: 63
4. McLaren: 62
5. Ferrari: 61
- 16.08.2020
- Golcü oyuncu açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif bekliyorum"
- Fenerbahçe'den Mame Thiam harekatı! İstanbul'da transfer görüşmesi
- Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'a geliyor
- Son dakika: Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic
- Sevilla - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hamilton'dan tarihi zafer! Schumacher'in rekorunu kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.