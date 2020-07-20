Aktüel haberler (20.07.2020)

-Türkiye'nin motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3. yarışı Macaristan GP'sinde 2. oldu. Üst üste 2. kez podyuma çıkan Güven, sürücüler klasmanında da 2. sıraya çıktı.

-FA CUP'ta Arsenal'e kaybeden M.City'de İlkay Gündoğan, "Arsenal performansımızdan sonra, kendimizi geliştirmeliyiz çünkü bu performans Devler Ligi'nde R.Madrid maçına yeterli olmayacaktır" dedi.

-F1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Macaristan GP'sinde Mercedes'ten Hamilton 1. oldu. Red Bull'dan Verstappen, 2., Fin sürücü Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 9.4 saniye arkasında 3. oldu.

-İspanya La Liga'da sezonun son maçında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 5-0 yendi. Arjantinli yıldız Lionel Messi 2 gol atıp 1 asist yaparken, sezonu 21 asistle tamamlayarak lig tarihine geçti.

BURSA'NIN ACI KAYBI

Basketbol Süper Ligi ekibi Bursa'da önceki aylarda bacağından operasyon geçiren genç basketbolcu Buğra Acar vefat etti. Kulüpten ve Basketbol Süper Ligi'nden başsağlığı mesajı yayımlandı.

LEICESTER'I KANE YAKTI!

Tottenham, Leicester City'i 3-0 mağlup etti. Çağlar'ın cezası nedeniyle yer almadığı maçta rakibine 14. maçında 2 gol atıp, gol sayısını 16'ya çıkaran Kane, Leicester'in Devler Ligi hayalini zora soktu.