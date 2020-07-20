Aktüel haberler (20.07.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
-Türkiye'nin motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3. yarışı Macaristan GP'sinde 2. oldu. Üst üste 2. kez podyuma çıkan Güven, sürücüler klasmanında da 2. sıraya çıktı.
-FA CUP'ta Arsenal'e kaybeden M.City'de İlkay Gündoğan, "Arsenal performansımızdan sonra, kendimizi geliştirmeliyiz çünkü bu performans Devler Ligi'nde R.Madrid maçına yeterli olmayacaktır" dedi.
-F1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Macaristan GP'sinde Mercedes'ten Hamilton 1. oldu. Red Bull'dan Verstappen, 2., Fin sürücü Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 9.4 saniye arkasında 3. oldu.
-İspanya La Liga'da sezonun son maçında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 5-0 yendi. Arjantinli yıldız Lionel Messi 2 gol atıp 1 asist yaparken, sezonu 21 asistle tamamlayarak lig tarihine geçti.
BURSA'NIN ACI KAYBI
Basketbol Süper Ligi ekibi Bursa'da önceki aylarda bacağından operasyon geçiren genç basketbolcu Buğra Acar vefat etti. Kulüpten ve Basketbol Süper Ligi'nden başsağlığı mesajı yayımlandı.
LEICESTER'I KANE YAKTI!
Tottenham, Leicester City'i 3-0 mağlup etti. Çağlar'ın cezası nedeniyle yer almadığı maçta rakibine 14. maçında 2 gol atıp, gol sayısını 16'ya çıkaran Kane, Leicester'in Devler Ligi hayalini zora soktu.
- 20.7.2020
- İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!
- Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aktüel haberler (20.07.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.