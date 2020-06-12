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12 Haziran 2020, Cuma
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MotoGP'nin ilk 13 yarışlık takvimi belli oldu!

MotoGP'nin ilk 13 yarışlık takvimi belli oldu!

Corona virüsü nedeniyle ertelenen MotoGP heyecanı geri döndü. Avrupa'daki pistleri kapsayan 13 yarışlık takvim açıklandı. İlk yarış 19 Temmuz'da...

Yapılan açıklamaya göre, MotoGP'nin 2020 sezonu 19 Temmuz'da Jerez Pisti'nde başlayacak. Takvimde şu an için belirlenen son yarış ise 15 Kasım'da Pisti'nde gerçekleşecek. MotoGP yönetimi Jerez, Ring, Misano, Aragon ve Valencia pistlerinde ikişer yarış yapılmasını uygun görürken takvimin geri kalanı için Avrupa'nın dışından seçilecek dört pist ise henüz belirlenmedi. Sezonun son yarışının 13 Aralık'ta yapılması planlanırken takvimin geri kalanı ise 31 Temmuz'dan önce açıklanacak.

İşte açıklanan o takvim...

1- Jerez, 19 Temmuz
2- Jerez, İspanya 26 Temmuz
3- Brno, Çekya 9 Ağustos
4- Red Bull Ring, 16 Ağustos
5- Red Bull Ring, Avusturya 23 Ağustos
6- Misano, 13 Eylül
7- Misano, San Marino 20 Eylül
8- Catalunya, İspanya 27 Eylül
9- Le Mans, 11 Ekim
10- Aragon, İspanya 18 Ekim
11- Aragon, İspanya 25 Ekim
12- Valencia, İspanya 8 Kasım
13- Valencia, İspanya 15 Kasım

  1. 12.06.2020
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