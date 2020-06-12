MotoGP'nin ilk 13 yarışlık takvimi belli oldu!
Corona virüsü nedeniyle ertelenen MotoGP heyecanı geri döndü. Avrupa'daki pistleri kapsayan 13 yarışlık takvim açıklandı. İlk yarış 19 Temmuz'da...
Yapılan açıklamaya göre, MotoGP'nin 2020 sezonu 19 Temmuz'da Jerez Pisti'nde başlayacak. Takvimde şu an için belirlenen son yarış ise 15 Kasım'da Valencia Pisti'nde gerçekleşecek. MotoGP yönetimi Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragon ve Valencia pistlerinde ikişer yarış yapılmasını uygun görürken takvimin geri kalanı için Avrupa'nın dışından seçilecek dört pist ise henüz belirlenmedi. Sezonun son yarışının 13 Aralık'ta yapılması planlanırken takvimin geri kalanı ise 31 Temmuz'dan önce açıklanacak.
İşte açıklanan o takvim...
1- Jerez, İspanya 19 Temmuz
2- Jerez, İspanya 26 Temmuz
3- Brno, Çekya 9 Ağustos
4- Red Bull Ring, Avusturya 16 Ağustos
5- Red Bull Ring, Avusturya 23 Ağustos
6- Misano, San Marino 13 Eylül
7- Misano, San Marino 20 Eylül
8- Catalunya, İspanya 27 Eylül
9- Le Mans, Fransa 11 Ekim
10- Aragon, İspanya 18 Ekim
11- Aragon, İspanya 25 Ekim
12- Valencia, İspanya 8 Kasım
13- Valencia, İspanya 15 Kasım
- 12.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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