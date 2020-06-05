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05 Haziran 2020, Cuma
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Mercedes’te Vettel sesleri

Mercedes’te Vettel sesleri

Formula 1'de , 2021'de Ferrari'den ayrılacak 'i istediklerini söyledi.

Formula 1'de , 2021'de Ferrari'den ayrılacak 'i istediklerini söyledi. Wolff, "Hamilton ve Bottas'tan memnunum. Fakat 4 kez şampiyon olmuş birine doğrudan 'hayır' diyemezsiniz" diye konuştu. Vettel, 240 yarışta 53 birincilik ve 57 kez pole pozisyonu elde etti.
  1. 5.6.2020
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