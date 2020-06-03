Finlandiya Rallisi'ne corona virüsü engeli!
Türkiye'nin de yarış takviminde yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC), 6-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Finlandiya Rallisi, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 6-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Finlandiya'da ayağı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya genelindeki durumun iyiye gitmesine rağmen kalan 2 aylık sürecin sağlık koşulları ve güvenliğin sağlanmasına yeterli görünmediği için Finlandiya Rallisi'nin iptal edildiği duyuruldu.
Corona virüsü nedeniyle daha önce şampiyonanın Arjantin ile İtalya etapları ertelenmiş, Kenya ve Portekiz ayakları iptal edilmişti.
Organizasyonun 10. etabı 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.
- 03.06.2020
- Güncelleme: 03.06.2020 18:16
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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