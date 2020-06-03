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03 Haziran 2020, Çarşamba
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'ne corona virüsü engeli!

Finlandiya Rallisi'ne corona virüsü engeli!

'nin de yarış takviminde yer aldığı 'nda (), tarihlerinde düzenlenmesi planlanan , corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

'nın () tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Finlandiya'da ayağı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya genelindeki durumun iyiye gitmesine rağmen kalan 2 aylık sürecin sağlık koşulları ve güvenliğin sağlanmasına yeterli görünmediği için 'nin iptal edildiği duyuruldu.

Corona virüsü nedeniyle daha önce şampiyonanın Arjantin ile etapları ertelenmiş, Kenya ve Portekiz ayakları iptal edilmişti.

Organizasyonun 10. etabı 24-27 Eylül tarihlerinde 'te düzenlenecek.

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 18:16
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