F1’de takvim belirlendi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu. 2020 sezonu Avusturya'da başlayacak. Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz'da üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak. Seyirci alınmayacak etkinliğin diğer yarışları şöyle: 19 Temmuz- Macaristan, 2 ve 9 Ağustos- Britanya, 16 Ağustos-İspanya, 30 Ağustos-Belçika.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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