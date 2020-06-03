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03 Haziran 2020, Çarşamba
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F1’de takvim belirlendi

F1’de takvim belirlendi

Formula 1 'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu.

Formula 1 'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu. 2020 sezonu 'da başlayacak. Spielberg kentindeki Pisti, 5 ve 12 Temmuz'da üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak. Seyirci alınmayacak etkinliğin diğer yarışları şöyle: 19 Temmuz- , 2 ve 9 Ağustos- Britanya, 16 Ağustos-İspanya, 30 Ağustos-Belçika.

  1. 3.6.2020
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