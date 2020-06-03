F1’de takvim belirlendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu. 2020 sezonu Avusturya'da başlayacak. Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz'da üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak. Seyirci alınmayacak etkinliğin diğer yarışları şöyle: 19 Temmuz- Macaristan, 2 ve 9 Ağustos- Britanya, 16 Ağustos-İspanya, 30 Ağustos-Belçika.