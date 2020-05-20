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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Atatürk Rallisi yapıldı

Atatürk Rallisi yapıldı

Eski motosikletçi ve ile , 'da ile 'nin tanıtımını yaptı. İkili, İstanbul'da Karaköy, , Sultanahmet, , Yedikule, Topkapı ve Balat'tan sonra Taksim'e ulaştı.

Eski motosikletçi ve ile , 'da ile 'nin tanıtımını yaptı. İkili, İstanbul'da Karaköy, , Sultanahmet, , Yedikule, Topkapı ve Balat'tan sonra Taksim'e ulaştı.

  1. 20.5.2020
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