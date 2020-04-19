F1'de o teklifi reddedildi! Sezon tehlikeye girdi - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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F1'de o teklifi reddedildi! Sezon tehlikeye girdi

F1'de o teklifi reddedildi! Sezon tehlikeye girdi

virüsü nedeniyle ilk 9 ayağı yapılamayan 1'de bu durumu telafi etmek için hafta sonlarına 2 yarış koyma fikri takımlar tarafından reddedildi. İtalyan basını, organizasyona katılan 10 ekibin de bu seçeneğe karşı olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

virüüs salgını tüm spor organizasyonlarını etkilediği gibi 1'i etkilemiş ve sezonun ilk 9 ayağı gerçekleştirilememişti. Formula 1 yönetimi bu durumu telafi etmek için hafta sonları aynı pistte 2 yarış birden yapma fikrini ortaya atmıştı.

İKİ YARIŞ DAHA BÜYÜK BİR EKONOMİK ZARAR GETİREBİLİR

Fakat bu önerinin takımlar tarafından kabul görmediği iddia edildi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Formula 1'de mücadele eden 10 ekipten hiçbirinin bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi. Ekonomik anlamda zor günler yaşadıklarını ifade eden takımların, tek hafta sonunda yapılacak 2 yarışın kendilerini daha büyük bir ekonomik zarara uğratacaklarını düşünüyorlar.

Ayrıca ilk yarışta yaşanabilecek olası bir kazada, o aracın diğer yarışta nasıl yarışabileceği sorusuna cevap arayan takımların, Formula 1 yönetiminin bu kararını bu nedenlerle reddettikleri ifade edildi.

Böylece 22 yarışlık takvimin gerçekleşmesi imkansız hale gelen Formula 1'de yönetimin nasıl bir yol tercih edeceği merak konusu oldu.

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 20:08
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