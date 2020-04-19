F1'de o teklif reddedildi! Sezon tehlikeye girdi
Corona virüsü nedeniyle ilk 9 ayağı yapılamayan Formula 1'de bu durumu telafi etmek için hafta sonlarına 2 yarış koyma fikri takımlar tarafından reddedildi. İtalyan basını, organizasyona katılan 10 ekibin de bu seçeneğe karşı olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüüs salgını tüm spor organizasyonlarını etkilediği gibi Formula 1'i etkilemiş ve sezonun ilk 9 ayağı gerçekleştirilememişti. Formula 1 yönetimi bu durumu telafi etmek için hafta sonları aynı pistte 2 yarış birden yapma fikrini ortaya atmıştı.
İKİ YARIŞ DAHA BÜYÜK BİR EKONOMİK ZARAR GETİREBİLİR
Fakat bu önerinin takımlar tarafından kabul görmediği iddia edildi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Formula 1'de mücadele eden 10 ekipten hiçbirinin bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi. Ekonomik anlamda zor günler yaşadıklarını ifade eden takımların, tek hafta sonunda yapılacak 2 yarışın kendilerini daha büyük bir ekonomik zarara uğratacaklarını düşünüyorlar.
Ayrıca ilk yarışta yaşanabilecek olası bir kazada, o aracın diğer yarışta nasıl yarışabileceği sorusuna cevap arayan takımların, Formula 1 yönetiminin bu kararını bu nedenlerle reddettikleri ifade edildi.
Böylece 22 yarışlık takvimin gerçekleşmesi imkansız hale gelen Formula 1'de yönetimin nasıl bir yol tercih edeceği merak konusu oldu.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 20:15
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
F1'de o teklif reddedildi! Sezon tehlikeye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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