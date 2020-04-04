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04 Nisan 2020, Cumartesi
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baba oluyor

89 yaşında baba oluyor

Formula 1'in eski patronu , 4. kez baba oluyor.

Formula 1'in eski patronu , 4. kez baba oluyor. Ecclestone'un ilk eşinden 65 yaşında bir kızı, ikinci eşinden ise iki kızı bulunuyor. Yaz aylarında erkek çocuk sahibi olacak ve 28 Ekim'de 90 yaşına basacak
  1. 4.4.2020
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