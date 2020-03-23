Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle Formula 1'in 7 Haziran'da yapılacak Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi. Virüs nedeniyle daha önce takvimdeki 7 yarış ertelenmişti.
Formula 1'de Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix'lerinin ardından 7 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Azerbaycan yarışı da corona virüs nedeniyle ertelendi. Azerbaycanlı yetkililerden yapılan açıklamada, "Erteleme, Formula 1, FIA ve Azerbaycan Hükümeti ile kapsamlı görüşmeler sonrasında kabul edildi. Bu, devam eden küresel salgının doğrudan bir sonucudur ve tamamen ilgili yetkililer tarafından bize sağlanan uzman rehberliğine dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Grand Prix'i corona virüs salgını nedeniyle Formula 1'de ertelenen sekizinci yarış oldu. 15 Mart'ta Australya Grand Prix'i ile yeni takvimin start alacağı dev organizasyonda saha önce 7 yarış ertelenmişti. Sezonun Bakü'deki Azerbaycan yarışıyla başlayabileceği umutları vardı, ancak organizatörler şimdi yarışın 7 Haziran'da planlandığı gibi yapılmayacağını doğruladı.
Formula 1'de bazı takımlar ve paydaş şirketlerin çalışanlarında da corona virüse rastlanmıştı.
- 23.03.2020
- Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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