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23 Mart 2020, Pazartesi
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Formula 1'de 'i de ertelendi

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle Formula 1'in 7 Haziran'da yapılacak 'i de ertelendi. Virüs nedeniyle daha önce takvimdeki 7 yarış ertelenmişti.

Formula 1'de , Bahreyn, Vietnam, , , ve Monako 'lerinin ardından 7 Haziran'da düzenlenmesi planlanan yarışı da corona virüs nedeniyle ertelendi. Azerbaycanlı yetkililerden yapılan açıklamada, "Erteleme, Formula 1, FIA ve Azerbaycan Hükümeti ile kapsamlı görüşmeler sonrasında kabul edildi. Bu, devam eden küresel salgının doğrudan bir sonucudur ve tamamen ilgili yetkililer tarafından bize sağlanan uzman rehberliğine dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Grand Prix'i corona virüs salgını nedeniyle Formula 1'de ertelenen sekizinci yarış oldu. 15 Mart'ta Australya Grand Prix'i ile yeni takvimin start alacağı dev organizasyonda saha önce 7 yarış ertelenmişti. Sezonun Bakü'deki Azerbaycan yarışıyla başlayabileceği umutları vardı, ancak organizatörler şimdi yarışın 7 Haziran'da planlandığı gibi yapılmayacağını doğruladı.

Formula 1'de bazı takımlar ve paydaş şirketlerin çalışanlarında da corona virüse rastlanmıştı.


  1. 23.03.2020
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