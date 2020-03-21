Formula bu yıl Monaco’da yok
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan Monaco GP'si koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl düzenlenmeyecek. Bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi. Böylece yarış sayısı 21'e düştü
- 21.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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