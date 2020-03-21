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21 Mart 2020, Cumartesi
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Formula bu yıl ’da yok

Formula bu yıl Monaco’da yok

1 takviminde yer alan 'si koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl düzenlenmeyecek. Bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi. Böylece yarış sayısı 21'e düştü

1 takviminde yer alan 'si koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl düzenlenmeyecek. Bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi. Böylece yarış sayısı 21'e düştü
  1. 21.3.2020
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