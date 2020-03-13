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13 Mart 2020, Cuma
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Formula 1'in ve ayakları ertelendi

Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi

Formula 1 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ve etapları da ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle 'de 20-22 Mart, 'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.

Formula 1 'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya 'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti. Organizasyonun etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.

  1. 13.03.2020
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