Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti. Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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