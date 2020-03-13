Avustralya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle iptal edildi!
Avustralya’nın Melbourne kentinde bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Avustralya Grand Prix Kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, "Formula 1 ve FIA, Avustralya Grand Prix Corporation'ın (AGPC) tam desteğiyle Avustralya Grand Prix'si için yapılacak tüm Formula 1 faaliyetlerinin iptal edilmesi kararını aldı" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında ani alınan karardan dolayı yarış hayranlarından özür dileyen Avustralya Grand Prix Corporation Başkanı Paul Little, "Sağlık ve güvenlik, takımlar, insanlar ve genel toplum için öncelikli olmak zorunda" dedi.
Kararın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'un, yaklaşık 100 bin kişinin takip etmesi beklenen Albert Park pistine "halk sağlığı sebebiyle" seyirci alınmayacağını açıklamasının hemen ardından alınması dikkati çekti.
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine dün yarıştan çekildiğini açıklamıştı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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