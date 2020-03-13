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13 Mart 2020, Cuma
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Avustralya 'si koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Avustralya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonunun ilk yarışı Avustralya 'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle iptal edildi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Avustralya Kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, "Formula 1 ve FIA, Prix Corporation'ın (AGPC) tam desteğiyle Avustralya Grand Prix'si için yapılacak tüm Formula 1 faaliyetlerinin iptal edilmesi kararını aldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında ani alınan karardan dolayı yarış hayranlarından özür dileyen Avustralya Grand Prix Corporation Başkanı Paul Little, "Sağlık ve güvenlik, takımlar, insanlar ve genel toplum için öncelikli olmak zorunda" dedi.

Kararın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'un, yaklaşık 100 bin kişinin takip etmesi beklenen Albert Park pistine "halk sağlığı sebebiyle" seyirci alınmayacağını açıklamasının hemen ardından alınması dikkati çekti.

Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine dün yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

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  1. 13.03.2020
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