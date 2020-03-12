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12 Mart 2020, Perşembe
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Mercedes koronavirüs nedeniyle 'sinden çekildi!

McLaren Mercedes koronavirüs nedeniyle Grand Prix'sinden çekildi!

Formula 1 takımlarından , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'sinden çekildiğini duyurdu.

takımı, bir çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı 'sinde yer almayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.

17-19 Nisan tarihlerinde 'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci 'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

  1. 12.03.2020
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