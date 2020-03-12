Formula 1 heyecanı başlıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, 13 Mart Cuma, sıralama turları ise 14 Mart Cumartesi günü başlayacak. Yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.
Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek. 17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.
Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
15 Mart: Avustralya Grand Prix
22 Mart: Bahreyn Grand Prix
5 Nisan: Vietnam Grand Prix
3 Mayıs: Hollanda Grand Prix
10 Mayıs: İspanya Grand Prix
24 Mayıs: Monaco Grand Prix
7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
14 Haziran: Kanada Grand Prix
28 Haziran: Fransa Grand Prix
5 Temmuz: Avusturya Grand Prix
19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
2 Ağustos: Macaristan Grand Prix
30 Ağustos: Belçika Grand Prix
6 Eylül: İtalya Grand Prix
20 Eylül: Singapur Grand Prix
27 Eylül: Rusya Grand Prix
11 Ekim: Japonya Grand Prix
25 Ekim: ABD Grand Prix
1 Kasım: Meksika Grand Prix
15 Kasım: Brezilya Grand Prix
29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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