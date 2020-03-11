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11 Mart 2020, Çarşamba
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Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen

Formula 1'in "en yaşlısı" Raikkonen

Avustralya 'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise oldu.

'nun deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 40 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak 20 yaşındaki Mclaren sürücüsü Norris ise en genç pilot olarak dikkati çekiyor.

RAİKKONEN'İN 315 GRAND PRİX TECRÜBESİ
Alfa Romeo takımı adına yarışan 40 yaşındaki Raikkonen, 315 'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıkıyor.

Bu alanda Brezilyalı pilot Rubens Barrichello 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak listenin zirvesinde yer alıyor. Raikkonen 315 yarışla ikinci, İspanyol ise 314 yarışla üçüncü sırada bulunuyor.

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü 250, Ferrari'den 241 Grand Prix ile Raikkonen'i izledi.

Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (84), en çok pole pozisyonu elde eden (88), en çok podyuma çıkan (151) ve en çok hızlı tura sahip (47) pilot oldu.

3 DÜNYA ŞAMPİYONU
Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Büyük Britanyalı Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 6'ya yükseltirken, Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 4, bu sezon Alfa Romeo için mücadele edecek Fin pilot Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

13'ÜNÜN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK
Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (84), Sebastian Vettel (53), Kimi Raikkonen (21), Max Verstappen (8), Daniel Ricciardo ve Valtteri Botas (7), Charles Leclerc (2) Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, , , Carlos Sainz, Sergio Perez, Lance Stroll, Alexander Albon, Esteban Ocon, Nicholas Latifi ve George Russell, Grand Prix kazanamadı.

  1. 11.03.2020
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