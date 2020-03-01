Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da ikinci yarışı tamamlayamadı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ikinci yarışı tamamlayamadı.
Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, teknik problemler yaşayan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.
PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarış öncesindeki Superpole yarışında ise Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nin ardından ikinciliği elde etti.
İkinci yarışı Büyük Britanya'dan Alex Lowes ilk sırada bitirirken, vatandaşları Jonathan Rea ikinci, Scott Redding ise üçüncü oldu.
Şampiyonada ikinci etap, 13-15 Mart tarihlerinde Katar'da koşulacak.
SÜRÜCÜLER KLASMANI
1. Alex Lowes: 51
2. Scott Redding: 39
3. Toprak Razgatlıoğlu: 34
4. Jonathan Rea: 32
5. Michael van der Mark: 31
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da ikinci yarışı tamamlayamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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