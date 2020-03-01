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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu teknik aksaklıklar nedeniyle yarışı tamamlayamadı!

'da ikinci yarışı tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da ikinci yarışı tamamlayamadı

'nda 'yi temsil eden milli motosikletçi , sezonun açılış etabı 'daki ikinci yarışı tamamlayamadı.

'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, teknik problemler yaşayan sporcusu Razgatlıoğlu, mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

PATA Yamaha takımı sürücüsü , ikinci yarış öncesindeki Superpole yarışında ise Büyük Britanyalı 'nin ardından ikinciliği elde etti.

İkinci yarışı Büyük Britanya'dan ilk sırada bitirirken, vatandaşları Jonathan Rea ikinci, ise üçüncü oldu.

Şampiyonada ikinci etap, 13-15 Mart tarihlerinde 'da koşulacak.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Alex Lowes: 51

2. Scott Redding: 39

3. Toprak Razgatlıoğlu: 34

4. Jonathan Rea: 32

5. Michael van der Mark: 31

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  1. 01.03.2020
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