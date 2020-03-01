MotoGP'de koronavirüs korkusu! Açılış etabı iptal edildi
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın koronavirüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcular için Katar'da en az 14 günlük karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Öte yandan Moto2 ile Moto3 klasmanı takım ve sürücülerinin test sürüşleri için Doha'da bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bu kategorilerdeki yarışların planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.
- 02.03.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
MotoGP'de koronavirüs korkusu! Açılış etabı iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.