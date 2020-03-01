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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Motor Sporları MotoGP'de koronavirüs korkusu! Açılış etabı iptal edildi

'de korkusu! iptal edildi

MotoGP'de koronavirüs korkusu! Açılış etabı iptal edildi

Dünya Şampiyonası'nın 'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu , yeni tip (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent 'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, 'ın sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcular için Katar'da en az 14 günlük karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Moto2 ile Moto3 klasmanı takım ve sürücülerinin test sürüşleri için Doha'da bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bu kategorilerdeki yarışların planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.

  1. 02.03.2020
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