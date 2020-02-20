Toprak Razgatlıoğlu: Hedefimiz dünya şampiyonu olmak
Pata Yamaha takımı adına Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak olan RedBull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Motobike İstanbul 2020'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Şampiyona öncesi hazrlıklarda test aşamasının kendileri adına iyi geçtiğini vurguladı.
Yeni sezonda Pata Yamaha takımı adına Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu, "Üst üste 5 sene şampiyon olan Jonathan Rea en büyük rakibimiz. Dünya şampiyonasında yarışıyoruz. Kolay bir şampiyona değil. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonayı en iyi yerde bitirmek için çaba göstereceğiz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak" dedi.
Pata Yamaha takımı adına Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak olan RedBull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Motobike İstanbul 2020'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Şampiyona öncesi hazrlıklarda test aşamasının kendileri adına iyi geçtiğini vurgulayan Razgatlıoğlu, "Testler çok güzel geçti bizim için. Bir yandan yeni motor, bir yandan yeni takım. 5 sene aranın ardından ilk defa takım arkadaşım var. Bunun üzerimde biraz baskısı var. Ayın 28'inde yarış başlıyor. Biraz erken gidiyoruz orada iki gün daha test olacak. O testlerin de güzel geçmesini umuyorum. Sonra da yarışımız olacak. Türkiye'ye birincilik getirmek için orada savaş vereceğiz. Şu ana kadar morallerimiz güzel. Üst üste 5 sene şampiyon olan Jonathan Rea en büyük rakibimiz. Dünya şampiyonasında yarışıyoruz. Kolay bir şampiyona değil. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonayı en iyi yerde bitirmek için çaba göstereceğiz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak" şeklinde konuştu.
"BÜYÜK BİR SAVAŞ VERECEĞİZ"
Dünya şampiyonasının zor bir yarış olduğunu söyleyen ve elinden geleni yapacağının ifade eden Toprak Razgatlıoğlu, "Yeni takımım benden 2'nci senemde birşeyler bekliyor. Biz yine de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Asıl önemlisi yeni bir takıma geldiğinde yeni motor ile ilk sene birşeyler başarabilmek. O yüzden tek düşüncemize odaklandık. Uzun bir şampiyona, 13 tane pist var. Büyük bir savaş vereceğiz" açıklamasında bulundu.
Öte yandan kendisini en çok zorlayan pistin Katar olduğunu söyleyen Razgatlıoğlu, "Her pisti seviyorum. En çok zorlandığım pist, Katar. Çok sıcak oluyor ve sıcakta motor sürmek zor oluyor. Bakalım elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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