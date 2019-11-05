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05 Kasım 2019, Salı
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'in kızından duygusal paylaşım!

Michael Schumacher'in kızından duygusal paylaşım!

Formula 1 dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yarışçısı için kızı ’den özel bir paylaşım geldi. Gina hastalığı devam eden babası ve annesiyle olan küçüklük fotoğrafını üzerinden yayınladı.

2012 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren 'in durumu hala belirsizliğini koruyor. Ailesi esfane pilotun durumunu sır gibi saklarken bugün kızı Gina Schumacher Instagram hesabından babası ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Babası ve annesiyle olan küçüklük fotoğrafını üzerinden paylaşan , bu fotografın altına ''Küçük yarış arabası. Ailem ile birlikte bir sürüş... En sevdiğim fotoğraflardan'' notunu paylaştı.

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Gina Schumacher'in paylaşımına yüzlerce yorum gelirken efsane pilotun bir hayranı, "Harika bir fotoğraf. Harika bir hatıra. Bu güzel anıyı hep hatırla, bir yaşanmayacak olsa bir, o günler geri gelmeyecek olsa bile hatırla" ifadelerini kullandı.

Bir diğer hayranı ise "Gina, bu hesap senin olsa da babana selamlarımı ve iyi dileklerimi gönderiyorum. Babanın sıkı bir hayranı olarak büyük bir sevgiyle bu mesajı yolluyorum" dedi.

  1. 05.11.2019
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