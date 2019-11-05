Michael Schumacher'in kızından duygusal paylaşım!
Formula 1 dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yarışçısı Michael Schumacher için kızı Gina Schumacher’den özel bir paylaşım geldi. Gina hastalığı devam eden babası ve annesiyle olan küçüklük fotoğrafını sosyal medya üzerinden yayınladı.
2012 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren Michael Schumacher'in durumu hala belirsizliğini koruyor. Ailesi esfane pilotun durumunu sır gibi saklarken bugün kızı Gina Schumacher Instagram hesabından babası ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Babası ve annesiyle olan küçüklük fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Gina Schumacher, bu fotografın altına ''Küçük yarış arabası. Ailem ile birlikte bir sürüş... En sevdiğim fotoğraflardan'' notunu paylaştı.
PAYLAŞIMA YÜZLERCE YORUM GELDİ
Gina Schumacher'in paylaşımına yüzlerce yorum gelirken efsane pilotun bir hayranı, "Harika bir fotoğraf. Harika bir hatıra. Bu güzel anıyı hep hatırla, bir yaşanmayacak olsa bir, o günler geri gelmeyecek olsa bile hatırla" ifadelerini kullandı.
Bir diğer hayranı ise "Gina, bu hesap senin olsa da babana selamlarımı ve iyi dileklerimi gönderiyorum. Babanın sıkı bir hayranı olarak büyük bir sevgiyle bu mesajı yolluyorum" dedi.
- 05.11.2019
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