MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı, Malezya'nın ev sahipliğinde 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 10.05'te yapılacak yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. ayağı, Malezya'nın Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden yapılacak.
Takımlarda Repsol Honda'nın, pilotlar klasmanında ise Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda yeni bir rekor heyecanı yaşanacak.
Kariyerindeki 6. MotoGP şampiyonluğuna ulaşan İspanyol Marquez, Malezya'daki yarışı 7'ncilik ve üstü bir dereceyle tamamlaması halinde 2010 yılında Jorge Lorenzo'nun kırdığı, organizasyonun pilotlar klasmanı puan rekorunun yeni sahibi olacak.
Şampiyonada geride kalan 17 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 375 puan2. Andrea Dovizioso (İtalya): 240
3. Alex Rins (İspanya): 183
4. Maverick Vinales (İspanya): 176
5. Danilo Petrucci (İtalya): 169
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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