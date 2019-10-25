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25 Ekim 2019, Cuma
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Formula 1'de sıradaki durak

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek.

Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda takımın Büyük Britanyalı pilotu 'un, zirveye ulaşma ihtimali de bulunuyor.

'da Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı 'tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak.

Formula 1'de Meksika 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (): 338 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274

3. Charles Leclerc (Monako): 223

4. Max Verstappen (): 212

5. (): 212

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 612 puan

2. Ferrari: 435

3. : 323

4. McLaren: 111

5. Renault: 68

  1. 25.10.2019
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