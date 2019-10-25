Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek.
Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda takımın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un, zirveye ulaşma ihtimali de bulunuyor.
Meksika'da Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak.
Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274
3. Charles Leclerc (Monako): 223
4. Max Verstappen (Hollanda): 212
5. Sebastian Vettel (Almanya): 212
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 612 puan
2. Ferrari: 435
3. Red Bull: 323
4. McLaren: 111
5. Renault: 68
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Formula 1'de sıradaki durak Meksika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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