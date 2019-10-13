Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de podyumda
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Arjantin etabının ikinci yarışını da 3. sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabındaki ikinci yarışı da 3. sırada bitirdi.
Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ikinci yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
Bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea, 1.40.911'lik derecesiyle 1. oldu.
Milli sporcu, yarışı Rea'nın 1.45 saniye gerisinde 3. sırada tamamladı ve podyuma çıktı.
Razgatlıoğlu, yarışın ilk etabını da üçüncü sırada bitirmişti.
Şampiyonanın 13. ayağı, 24-26 Ekim tarihlerinde Katar'da yapılacak.
Sürücüler klasmanı
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 601
2. Alvaro Bautista (İspanya): 460
3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 305
4. Michael van der Mark (Hollanda): 304
5. Toprak Razgatlıoğlu: 299
- 14.10.2019
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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