Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nda final heyecanı
Antrenman ve sıralama turlarıyla yarın başlayacak Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali için Afyonkarahisar'a gelen yarışçılar, pistte hünerlerini sergiledi.
Afyonkarahisar'da yarın başlayacak Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali öncesi yarışmacılar hünerlerini sergiledi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'nde yarın başlayacak organizasyonda mücadele edecek sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.
Şampiyonaya katılacak yarışmacıların ekipleri de Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabının "en iyi padok" ödüllü pisti etrafında hazırlıklarını sürdürüyor.
Motosiklet akrobatları, pistteki antrenmanlarda hünerlerini sergilemeye başladı.
Türk sporculardan Hakan Can Namlı, padok alanındaki antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
Türkiye'de de bu sporun yapıldığını dünyaya göstermek istediklerine dikkati çeken Hakan Can Namlı, şöyle konuştu:
"Motosiklet üzerinde farklı şekillerde akrobasi ve drift yapıyoruz. Bu sporun var olduğunu Türkiye'ye daha çok duyurmak istiyoruz. Yabancı uyruklu motosikletli akrobasi yıldızları bizim ülkemize nasıl geliyorlarsa biz de onların ülkelerine gitmek istiyoruz."
- 11.10.2019
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Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nda final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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