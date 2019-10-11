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11 Ekim 2019, Cuma
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'nda final heyecanı

Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nda final heyecanı

Antrenman ve sıralama turlarıyla yarın başlayacak için 'a gelen yarışçılar, pistte hünerlerini sergiledi.

'da yarın başlayacak 'nın son ayağı öncesi yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'nde yarın başlayacak organizasyonda mücadele edecek sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

Şampiyonaya katılacak yarışmacıların ekipleri de Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabının "en iyi padok" ödüllü pisti etrafında hazırlıklarını sürdürüyor.

Motosiklet akrobatları, pistteki antrenmanlarda hünerlerini sergilemeye başladı.

Türk sporculardan , padok alanındaki antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Finali'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Türkiye'de de bu sporun yapıldığını dünyaya göstermek istediklerine dikkati çeken Hakan Can Namlı, şöyle konuştu:

"Motosiklet üzerinde farklı şekillerde akrobasi ve drift yapıyoruz. Bu sporun var olduğunu Türkiye'ye daha çok duyurmak istiyoruz. Yabancı uyruklu motosikletli akrobasi yıldızları bizim ülkemize nasıl geliyorlarsa biz de onların ülkelerine gitmek istiyoruz."

  1. 11.10.2019
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