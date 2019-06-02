İtalya'da zafer Petrucci'nin
MotoGP'de sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'sini kazanan Mission Winnow Ducati takımından Petrucci, kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı. Seyircisi önünde yarışan Danilo Petrucci, 3. cepten başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı İtalya Grand Prix'sini, Mission Winnow Ducati takımının İtalyan pilotu Danilo Petrucci kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun altıncı ayağı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.
Seyircisi önünde yarışan Danilo Petrucci, 3. cepten başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.
Bitiş çizgisini liderden 0.04 saniye sonra geçen Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez 2'nci, Petrucci'nin 0.3 saniye gerisindeki takım arkadaşı Andrea Dovizioso ise 3'üncü oldu.
Puanını 115'e yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 16 Haziran'da koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103
3. Alex Rins (İspanya): 88
4. Danilo Petrucci (İtalya): 82
5. Valentino Rossi (İtalya): 72
- 03.06.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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