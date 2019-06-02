İtalya'da zafer Petrucci'nin
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'da zafer Petrucci'nin

İtalya'da zafer Petrucci'nin

MotoGP'de sezonun 6. ayağı 'sini kazanan takımından Petrucci, kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı. Seyircisi önünde yarışan , 3. cepten başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı 'sini, takımının İtalyan pilotu kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun altıncı ayağı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Seyircisi önünde yarışan Danilo Petrucci, 3. cepten başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 0.04 saniye sonra geçen Repsol Honda sürücüsü 2'nci, Petrucci'nin 0.3 saniye gerisindeki takım arkadaşı ise 3'üncü oldu.

Puanını 115'e yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 16 Haziran'da koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103

3. Alex Rins (İspanya): 88

4. Danilo Petrucci (İtalya): 82

5. (İtalya): 72

  1. 03.06.2019
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