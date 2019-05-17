MotoGP'de sıradaki durak Fransa
Sezonun beşinci yarışı, 19 Mayıs Pazar günü Fransa'da koşulacak.
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Helmets Fransa Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 19 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 27 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan
2. Alex Rins (İspanya): 69
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 67
4. Valentino Rossi (İtalya): 61
5. Danilo Petrucci (İtalya): 41
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
MotoGP'de sıradaki durak Fransa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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