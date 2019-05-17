MotoGP'de sıradaki durak Fransa
17 Mayıs 2019, Cuma
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MotoGP'de sıradaki durak

MotoGP'de sıradaki durak Fransa

Sezonun beşinci yarışı, Pazar günü 'da koşulacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Helmets Fransa Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise Pazar günü TSİ 15.00'te, 27 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. (): 70 puan

2. Alex Rins (İspanya): 69

3. Andrea Dovizioso (): 67

4. (İtalya): 61

5. Danilo Petrucci (İtalya): 41

  1. 17.05.2019
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