Yeni F1 kurallarının hedefi geçişi artırmak

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, geçiş sayısını artırmak için aerodinamik yapısı değişen otomobillerin mücadelesine sahne olacak.

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'in yeni sezonu, 17 Mart'taki Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. Otomobil sporları tutkunları, radikal bir dönüşüm yaşanan 2017'deki kadar olmasa bile bu yıl da görsel ve teknik bakımdan değişen araçları izleyecek.

Atmosferik V8 yerine turboşarjlı V6 motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren Mercedes'in büyük üstünlüğüne sahne olan Formula 1'deki bazı kurallar da değişecek.

ÖNCELİKLİ HEDEF TAKİBİ KOLAYLAŞTIRMAK

İki yıldır birçok pistin tur rekorunu kırarak F1 tarihinin en hızlısı haline gelen otomobillerle ilgili en büyük eleştiri, geçiş sayısının azlığıydı. Gücü 1000 beygire ulaşan hibrit motorlara sahip araçları takip etmek, yüksek yere basma kuvveti üreten aero parçalardan kaynaklanan türbülans yüzünden zorlaşmıştı.

Seyir keyfini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısını değiştirmekte buldu.

2019 kuralları doğrultusunda, iki yıldır 1,8 metre olan ön kanat genişliği 2 metreye yükseldi. Ön kanadın kenarlarındaki, birçok ek parçanın bulunduğu kompleks bölümler kaldırıldı. Burun kısmı 2,5 santimetre uzarken, ön kanadın yüksekliği de 2 santimetre arttı.

Ön kanadın altından geçen havayı yönlendiren şeritlerin sayısı, iki taraf için de 2'ye düşürüldü. Fren disklerini soğutmaya yarayan hava girişlerinin etrafındaki aero parçalar yasaklandı.

Karoserin yanındaki hava girişlerinin önünde bulunan pervazların boyu 10 santimetre artarken, yüksekliği 15 santimetre alçaldı.

Arka kanadın genişliği 95'ten 105 santimetreye, profil boyu ise 80'den 87 santimetreye yükseldi. Sürtünme azaltma sistemini (DRS) aktif hale getiren hareketli kanatçığın boyu 7 santimetre arttı. DRS aktifken kanatçıklar arasındaki boşluk 6,5'tan 8,5 santimetreye çıktı.

En hızlı tura 1 puan

Formula 1 yönetimi, şampiyonluk mücadelesine yeni bir boyut katmak ve heyecanı arttırmak için yarış içinde en hızlı turu atan pilota da puan verilmesini kararlaştırdı.

Bu doğrultuda, en hızlı turun sahibi sürücü, yarışı ilk 10'da bitirmesi halinde hanesine 1 puan daha yazdıracak. Bu puan, takımlar klasmanına da eklenecek.

Ağır pilotların dezavantajı ortadan kalkacak

Otomobillerin sürücüyle beraber asgari ağırlığı, 733'ten 740 kiloya yükseldi. Daha da önemlisi pilot ve koltuğun asgari ağırlığı 80 kiloya getirildi. Böylece hafif pilotların, 80 kiloluk asgari ağırlığa ulaşması için dengeleyici yük kullanması gerekecek.

Yarış boyunca tüketmesine izin verilen yakıt miktarı, 105'ten 110 kiloya çıktı. Özellikle yarış sonlarında yakıt tasarrufu için motoru düşük güçte kullanmak zorunda kalan sürücüler, bu sayede otomobillerini daha fazla zorlayabilecek.

Biyometrik eldivenler ve daha sağlam kasklar

2018'de zorunlu hale gelen kokpit korumasıyla artan güvenlik önlemlerine yenileri eklendi.

Artık her pilot, içinde sensörler bulunan biyometrik eldivenler kullanacak. Böylece sağlık ekibi, sürücülerin nabız sayısı ve kanındaki oksijen düzeyine dair verileri anlık görüntüleyebilecek.

Sürücüler, 2019'dan itibaren darbeler karşısındaki direnci ve enerji emiliminin artması için vizör yüksekliği 1 santimetre düşen kaskları takacak.

Ayrıca kötü hava koşullarında görüşü arttırmak için ortada bulunan stop lambasına, arka kanadın kenarlarına konumlandırılan iki lamba daha eklendi.

Lastik çeşidi 5'e indi

Formula 1'in lastik sağlayıcısı Pirelli, 7'ye ayırdığı slick (desensiz) lastik seçeneği sayısını 5'e düşürdü. Lastiklere verilen renk sayısı da 3'e indirildi.

Lastikler; süper sert (turuncu), sert (açık mavi), orta (beyaz), yumuşak (sarı), süper yumuşak (kırmızı), ultra yumuşak (mor), hiper yumuşak (pembe) yerine en sert (şeritsiz beyaz), sert (beyaz), orta (sarı), yumuşak (kırmızı) ve en yumuşak (şeritsiz kırmızı) olarak sınıflandırılacak.

Pirelli'nin tahminlerine göre, lastik hamurları arasındaki tur başına süre farkı şöyle:

En sert ile sert arasında: 0.8-1 saniye

Sert ile orta arasında: 0.7 saniye

Orta ile yumuşak arasında: 0.6 saniye

Yumuşak ile en yumuşak arasında: 0.6 saniye