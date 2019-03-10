Meksika Rallisi'nde kazanan Ogier
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen üçüncü ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
Şampiyonanın 21 etaptan oluşan, 313,87 kilometre uzunluğundaki üçüncü mücadelesini, 3 saat 37 dakika 8 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun ikinci, kariyerinin 46. ralli zaferine ulaştı.
Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, liderin 30.2 saniye arkasında ikinci, M-Sport Ford'un Büyük Britanyalı sürücüsü Elfyn Evans ise Ogier'nin 49.9 saniye gerisinde üçüncü oldu.
WRC'de son 6 yılın şampiyonu Ogier, Meksika Rallisi galibiyetinin ardından pilotlar klasmanında 61 puana ulaştı ve lider Tanak ile arasındaki farkı 4'e indirdi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, 28-31 Mart tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.
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