Meksika Rallisi'nde kazanan Ogier
10 Mart 2019, Pazar
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Rallisi'nde kazanan Ogier

Meksika Rallisi'nde kazanan Ogier

'nın () 'da düzenlenen üçüncü ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Şampiyonanın 21 etaptan oluşan, 313,87 kilometre uzunluğundaki üçüncü mücadelesini, 3 saat 37 dakika 8 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun ikinci, kariyerinin 46. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, liderin 30.2 saniye arkasında ikinci, M-Sport Ford'un Büyük Britanyalı sürücüsü Elfyn Evans ise Ogier'nin 49.9 saniye gerisinde üçüncü oldu.

'de son 6 yılın şampiyonu Ogier, Rallisi galibiyetinin ardından pilotlar klasmanında 61 puana ulaştı ve lider Tanak ile arasındaki farkı 4'e indirdi.

'nın dördüncü ayağı, 28-31 Mart tarihlerinde 'da düzenlenecek.

  1. 11.03.2019
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