Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayağı tamamlandı
10 Mart 2019, Pazar
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Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayağı tamamlandı

Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayağı tamamlandı

Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayak final yarışı, ’de yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kadirli Belediyesi ve Kadirli Offroad Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Topraktepe köyünde oluşturulan off-road pistinde gerçekleştirildi.

Çeşitli illerden 16 aracın katıldığı organizasyonda, sporcular yaklaşık 5 kilometreden oluşan 4 turluk etapta çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Bazı araçların arızalandığı yarışlarda, motosikletçiler de özel gösteri sundu.

Küçük kazaların da meydana geldiği yarışmalar sonunda, S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan ve Muhammet Emin Başel, S2'de İrşat Biçer ve Fettah Yiğit, S3'te Kemal Arıcan ve Emre Temel, S4'te Abdullah Çardak ve Çağdaş Bağdatlı birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

  1. 10.03.2019
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