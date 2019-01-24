Ralli şampiyonası Monaco’da başlıyor – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Ralli şampiyonası Monaco’da başlıyor

Ralli şampiyonası Monaco’da başlıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 'nda 'da başlıyor.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 'nda 'da başlıyor. 12-15 Eylül tarihlerinde ülkemizde 'e de taşınacak büyük rekabette gözler yine son şampiyon Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Eski takımı Citroen'e geri dönen sporcusu, dev organizasyonda 7. şampiyonluk için yarışacak.

  1. 24.1.2019
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