Ralli şampiyonası Monaco’da başlıyor
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Monte Carlo'da başlıyor.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Monte Carlo'da başlıyor. 12-15 Eylül tarihlerinde ülkemizde Marmaris'e de taşınacak büyük rekabette gözler yine son şampiyon Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Eski takımı Citroen'e geri dönen Red Bull sporcusu, dev organizasyonda 7. şampiyonluk için yarışacak.
- 24.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ralli şampiyonası Monaco’da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.