Ralli şampiyonası Monaco’da başlıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Monte Carlo'da başlıyor. 12-15 Eylül tarihlerinde ülkemizde Marmaris'e de taşınacak büyük rekabette gözler yine son şampiyon Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Eski takımı Citroen'e geri dönen Red Bull sporcusu, dev organizasyonda 7. şampiyonluk için yarışacak.