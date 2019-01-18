Dakar’da şampiyonlar belli oldu
Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde heyecan sona erdi. Peru’da büyük bir rekabete sahne olan otomobil kategorisinde Nasser El-Attiyah üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. Motosiklette Red Bull KTM takımından Toby Price zafere uzanırken kamyonda Kamaz sürücüsü Eduard Nikolaev zirveyi kimseye kaptırmadı. ATV kategorisinde ise Nicolas Cavigliasso rahat bir şekilde şampiyonluğunu ilan etti.
Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Toby Price, 1 saat 14 dakika 1 saniyelik zamanıyla son etabı da birinci tamamlayarak şampiyon oldu. 33 saat 57 dakika 16 saniyelik toplam süresiyle zafere uzanan Avustralyalı pilot, 2016'nın ardından Dakar'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Motosiklette Avusturyalı Matthias Walkner ikinci, Büyük Britanyalı Sam Sunderland da üçüncü oldu.
NIKOLAEV VE KAMAZ SERİYE BAĞLADI
Kamyon kategorisinde ise 34 yaşındaki Rus pilot Eduard Nikolaev Kamaz ile birlikte üst üste üçüncü toplamda ise dördüncü kez Dakar'da zirveyi kimseye kaptırmadı. ATV'de Nicolas Cavigliasso, SxS'te ise Francisco Lopez Contardo şampiyonluğa ulaştı.
- 18.1.2019 12:06
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Dakar’da şampiyonlar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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