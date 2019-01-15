MKE Ankaragücü Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Erdem Özgenç ve Yalçın Ayhan'ın idmanda yer almadığı kaydedildi.
- 16.1.2019 00:45
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
MKE Ankaragücü Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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