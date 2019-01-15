MKE Ankaragücü Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
15 Ocak 2019, Salı
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Erdem Özgenç ve 'ın idmanda yer almadığı kaydedildi.

  1. 16.1.2019 00:45
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