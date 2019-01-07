Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti

Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti

Ferrari Formula 1 Takımı, direktörlük görevini üstlenen ile yollarını ayırdı ve yerine, teknik departmanının başındaki 'yu getirdi.

Formula 1 takımlarından Ferrari, 2014 sezonundan beri direktörlük görevini üstlenen ile yollarını ayırdı.

Şampiyonluğa 2017 ve 2018'de oldukça yaklaşan ancak sezonun ikinci yarısındaki performansı yüzünden Mercedes'in gerisinde kalan Ferrari'de, öngörülen değişiklik gerçekleşti.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2014'ün aralık ayından bu yana takım direktörlüğünü üstlenen Arrivabene'nin görevine son verildi ve yerine, teknik departmanının başındaki getirildi. Tüm teknik birimlerin Binotto'ya bağlı çalışmayı sürdüreceği de belirtildi.

F1 tarihinin en başarılı ekibi Ferrari, 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamıyor.

  1. 7.1.2019 22:00
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