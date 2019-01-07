Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti
Ferrari Formula 1 Takımı, direktörlük görevini üstlenen Maurizio Arrivabene ile yollarını ayırdı ve yerine, teknik departmanının başındaki Mattia Binotto'yu getirdi.
Formula 1 takımlarından Ferrari, 2014 sezonundan beri direktörlük görevini üstlenen Maurizio Arrivabene ile yollarını ayırdı.
Şampiyonluğa 2017 ve 2018'de oldukça yaklaşan ancak sezonun ikinci yarısındaki performansı yüzünden Mercedes'in gerisinde kalan Ferrari'de, öngörülen değişiklik gerçekleşti.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2014'ün aralık ayından bu yana takım direktörlüğünü üstlenen Arrivabene'nin görevine son verildi ve yerine, teknik departmanının başındaki Mattia Binotto getirildi. Tüm teknik birimlerin Binotto'ya bağlı çalışmayı sürdüreceği de belirtildi.
F1 tarihinin en başarılı ekibi Ferrari, 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamıyor.
- 7.1.2019 22:00
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.