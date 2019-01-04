Dünya Motokros Kadınlar Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), 8 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'de Dünya Kadınlar Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından açıklanan takvimde Türkiye'nin göstermiş olduğu başarılı organizasyon iki farklı şampiyona ile ödüllendirildi. Türkiye'nin dünya çapında tanıtılmasına katkıda bulunan motor sporlarının en popüler etkinliği MXGP ile birlikte Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası da Afyonkarahisar'a gelecek. 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 4 sınıfta (MXGP, MX2, EMX 2t, Women) yüzlerce sporcu hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olmak için ter dökecek.
4 farklı sınıfta şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Geçen sene FIM yaptığımız organizasyona tam not vermişti. Şampiyonanın organizatörü Youthstream tarafından da Afyonkarahisar'ın ilk senesi olmasına rağmen 2018 MXGP Ödülü'ne layık görülmüştük.
Bu iki önemli takdir bizi önümüzdeki yıllar için ayrıca motive ederken, FIM'deki bu başarımız bize Dünya Kadınlar Şampiyonası'nı getirdi. Final ayağı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak ve 2019 yılının şampiyonu burada belli olacak.
Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyoruz. Geçen seneden daha iyi bir organizasyona imza atmak istiyoruz" diye konuştu.
- 4.1.2019 10:25
- Güncelleme: 4.1.2019 12:14
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Toplam 1
Yorum
hadi hadi artık ya satın. kaçırmayın fırsatı. mangala miranda luis felipe den ikisi alınsın. zeneli de iyi olur.
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Alan boşa çıktı
Toplam 1
Yorum
selez seleznov yedek ve ucuz fovet olarak gs de iş yapardı
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Beşiktaş kafilesi Antalya'ya gitti
Toplam 2
Yorum
? larin ne alaka
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