Dünya Motokros Kadınlar Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
04 Ocak 2019, Cuma
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Dünya Motokros Kadınlar Şampiyonası 'de yapılacak

Dünya Motokros Kadınlar Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Dünya (), 8 Eylül 2019 tarihinde 'de ile birlikte düzenlenecek.

Uluslararası () tarafından açıklanan takvimde 'nin göstermiş olduğu başarılı organizasyon iki farklı şampiyona ile ödüllendirildi. Türkiye'nin dünya çapında tanıtılmasına katkıda bulunan motor sporlarının en popüler etkinliği ile birlikte ve Avrupa da Afyonkarahisar'a gelecek. 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Afyon Merkezi'nde 4 sınıfta (MXGP, MX2, EMX 2t, Women) yüzlerce sporcu hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olmak için ter dökecek.

4 farklı sınıfta şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı , "Geçen sene FIM yaptığımız organizasyona tam not vermişti. Şampiyonanın organizatörü Youthstream tarafından da Afyonkarahisar'ın ilk senesi olmasına rağmen 2018 MXGP Ödülü'ne layık görülmüştük.
Bu iki önemli takdir bizi önümüzdeki yıllar için ayrıca motive ederken, FIM'deki bu başarımız bize Dünya Kadınlar Şampiyonası'nı getirdi. Final ayağı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak ve 2019 yılının şampiyonu burada belli olacak.
Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyoruz. Geçen seneden daha iyi bir organizasyona imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 4.1.2019 10:25
  2. Güncelleme: 4.1.2019 12:14
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