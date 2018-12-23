Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Urla etabıyla sona erdi
23 Aralık 2018, Pazar
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ve Şampiyonası Urla etabıyla sona erdi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Urla etabıyla sona erdi

ve Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir'de yapıldı.

Urla ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona, 100 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Enduro E1: 1. İbrahim Ercansungur, 2. Rafet Karakuş, 3. Yunus Musmul

Enduro E2: 1. Cemil Yurt, 2. Murat Kökçü, 3. Eren Mert Kocaman

Enduro E3: 1. , 2. Burak Özdemir, 3. Ahmet Tevfik Yılmaz

Enduro EC: 1. Kemal Deveci, 2. Erdem Toraydın, 3. Şaban Özdemir

Enduro EG: 1. Emre Coşar, 2. Fevzi Burak Akbulut, 3. Mehmet Sadıç

Enduro EV: 1. Mehmet Engin Uysal, 2. Ali Baydaş, 3. Erdem Gülüş

Enduro EB: 1. , 2. Çağrı Aslan, 3. Sinan Ordu

Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. Emre Coşar

S1: 1. Haktan Özkul, 2. Zeki Emin Demir

ATV S2: 1. Eren Kaynak, 2. Abdurrahman Tibet Mutlubaş

ATV S3: 1. , 2. Ahmet Özgül

ATV GP: 1. Mehmet Aktaş, 2. Eren Kaynak, 3. Haktan Özkul

Dereceye giren sporculara kupaları törenle takdim edildi.



Kaynak: AA
  1. 23.12.2018 22:24
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