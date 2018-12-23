Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Urla etabıyla sona erdi
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir'de yapıldı.
Urla ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona, 100 sporcu katıldı.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Enduro E1: 1. İbrahim Ercansungur, 2. Rafet Karakuş, 3. Yunus Musmul
Enduro E2: 1. Cemil Yurt, 2. Murat Kökçü, 3. Eren Mert Kocaman
Enduro E3: 1. Bayram Uysal, 2. Burak Özdemir, 3. Ahmet Tevfik Yılmaz
Enduro EC: 1. Kemal Deveci, 2. Erdem Toraydın, 3. Şaban Özdemir
Enduro EG: 1. Emre Coşar, 2. Fevzi Burak Akbulut, 3. Mehmet Sadıç
Enduro EV: 1. Mehmet Engin Uysal, 2. Ali Baydaş, 3. Erdem Gülüş
Enduro EB: 1. Gökhan Kart, 2. Çağrı Aslan, 3. Sinan Ordu
Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. Emre Coşar
ATV S1: 1. Haktan Özkul, 2. Zeki Emin Demir
ATV S2: 1. Eren Kaynak, 2. Abdurrahman Tibet Mutlubaş
ATV S3: 1. Mehmet Aktaş, 2. Ahmet Özgül
ATV GP: 1. Mehmet Aktaş, 2. Eren Kaynak, 3. Haktan Özkul
Dereceye giren sporculara kupaları törenle takdim edildi.
Kaynak: AA
- 23.12.2018 22:24
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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