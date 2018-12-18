Schumacher hayata döndü!
Michael Schumacher'ın hayata döndüğü yönündeki haberler hakkında açıklama geldi. Ferrari'nin eski yarış direktörü olan FIA Başkanı Jean Todt, Michael Schumacher hakkındaki gerçekleri anlattı.
Michael Schumacher'ın komadan çıktığı iddiaları doğrulandı. Yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği kazadan dolayı komada olan Michael Schumacher'in artık yatağa ve oksijen tüpüne bağlı olmadığı iddia edildi.
Çıkan haberler hakkında Ferrari'nin eski yarış direktörü olan FIA Başkanı Jean Todt açıklama yaptı. Todt, "Evet iddialar doğru. Son Brezilya GP'sini Schumi ile birlikte izledik" ifadelerini kullandı.
Michael Schumacher 2013 yılında Alpler'de kayak yaparken kaza yapmış ve düşerek başına darbe almıştı. Beyin kanaması geçiren Alman pilot için komada olduğu yaklaşık 5 yıllık zaman diliminde yaşamasının mucize olduğuna dair onlarca açıklama yapıldı.
- 18.12.2018 10:36
- Güncelleme: 18.12.2018 10:47
-
Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
-
Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
-
Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Schumacher hayata döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.