Schumacher hayata döndü!
18 Aralık 2018, Salı
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Schumacher hayata döndü!

Schumacher hayata döndü!

'ın hayata döndüğü yönündeki haberler hakkında açıklama geldi. Ferrari'nin eski yarış direktörü olan FIA Başkanı , hakkındaki gerçekleri anlattı.

'ın komadan çıktığı iddiaları doğrulandı. Yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği kazadan dolayı komada olan 'in artık yatağa ve oksijen tüpüne bağlı olmadığı iddia edildi.

Çıkan haberler hakkında Ferrari'nin eski yarış direktörü olan FIA Başkanı açıklama yaptı. Todt, "Evet iddialar doğru. Son Brezilya GP'sini Schumi ile birlikte izledik" ifadelerini kullandı.

Michael Schumacher 2013 yılında Alpler'de kayak yaparken yapmış ve düşerek başına darbe almıştı. Beyin kanaması geçiren Alman pilot için komada olduğu yaklaşık 5 yıllık zaman diliminde yaşamasının mucize olduğuna dair onlarca açıklama yapıldı.

  1. 18.12.2018 10:36
  2. Güncelleme: 18.12.2018 10:47
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