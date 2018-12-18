Schumacher hayata döndü!

Michael Schumacher'ın komadan çıktığı iddiaları doğrulandı. Yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği kazadan dolayı komada olan Michael Schumacher'in artık yatağa ve oksijen tüpüne bağlı olmadığı iddia edildi.

Çıkan haberler hakkında Ferrari'nin eski yarış direktörü olan FIA Başkanı Jean Todt açıklama yaptı. Todt, "Evet iddialar doğru. Son Brezilya GP'sini Schumi ile birlikte izledik" ifadelerini kullandı.

Michael Schumacher 2013 yılında Alpler'de kayak yaparken kaza yapmış ve düşerek başına darbe almıştı. Beyin kanaması geçiren Alman pilot için komada olduğu yaklaşık 5 yıllık zaman diliminde yaşamasının mucize olduğuna dair onlarca açıklama yapıldı.