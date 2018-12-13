Toprak Razgatlıoğlu: "Tek hedefim babam için dünya şampiyonu olmak"

Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde yapıldı. Toplantıya, Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Razgatlıoğlu, 'Tek Teker Arif' olarak tanınmış motosiklet şovmeni babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta motor sporlarına ilgi duyduğunu anlattı. 5 yaşında bisiklet sürmeyi bilmediği dönemlerde motosiklet kullanmaya başladığını anlatan Razgatlıoğlu, "Babam, haberim olmadan beni motosiklet yarışına götürdü. Yarıştığım ilk yıllarda ayağım yere değmeden tek ayakla motoru hareket ettirip, daha sonra sürüyordum. Yarışta dizim ilk yere sürttüğünde çok etkilendim. Daha sonra o pistin kokusu, yarıştaki sesler beni çok etkiledi ve hep piste çıkmayı istedim" diye konuştu.



'TEK HEDEFİM SUPERBIKE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK'

Babası ile yurt içi ve yurt dışına yarışlara katıldığını anlatan Razgatlıoğlu, 3 yıl önce Avrupa şampiyonu olduğunu, ardından üst üste 5 yarış kazandığını kaydetti. Bu sezon başaramayacağını düşündüğü dönemlerdeki beklenmedik yarışlarda iki defa podyuma çıkmasının güvenini artırdığını vurgulayan Razgatlıoğlu, gelecek sezon için hedeflerine ulaşmayı amaçladığını belirtti. Sakatlığının yeni geçtiğini ve Dünya Süperbike Şampiyonası hazırlıklarına başladığını vurgulayan Razgatlıoğlu, "Çok çalışmaya başladım. İlk yarışlarda podyum yaparsam bana moral olur ve sezonu iyi tamamlamamı sağlar. Benim tek hedefim superbike dünya şampiyonu olmak. Şampiyon olduktan sonra MotoGP'den teklif gelirse bilemem. Onu o zaman düşünürüm" dedi.



'BABAM İÇİN'

Babasını geçen yıl motosiklet kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzüldüğünü dile getiren Razgatlıoğlu, "Bana çok desteği oldu. Onun sayesinde buralardayım. Babam şovu çok severdi. Ben onun sayesinde şovu öğrendim. Artık kariyerim yarış amaçlı, arada şov da yapıyorum. Babamın çok istediği bir şey vardı. Benim dünya şampiyonu olmamı isterdi. Dünya şampiyonu olup, babam için demek istiyorum. Benim en çok istediğim şey bu" diye konuştu.



'SOFUOĞLU'NUN VARLIĞI YETER'

AK Parti Milletvekili seçilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kendisine desteğinden bahseden Razgatlıoğlu, şunları söyledi:

"Ağabey, kardeş gibiyiz. Arada antrenman yapıyoruz. Elinden geldiği kadar yardım ediyor. Menajer olduğu için yarışlara geliyor. Yarışları bıraksa da onun varlığı yetiyor bize."