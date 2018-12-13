Sebastien Loeb ralli parkurlarına dönüyor
13 Aralık 2018, Perşembe
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ralli parkurlarına dönüyor

Sebastien Loeb ralli parkurlarına dönüyor

Elde ettiği 9 şampiyonluk sonrası bıraktığı 'ye dönme kararı alan Fransız sürücü Loeb, takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız pilot , üst üste 9 şampiyonluk kazanmasının ardından 2013 sezonu sonunda bıraktığı Dünya Ralli Şampiyonası'na () dönüyor.

takımından yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Loeb ile 2019 ve 2020 WRC sezonları için sözleşme imzalandı. 2019'da 6 yarışa katılacak sürücü, 24-27 Ocak tarihlerindeki sezonun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'nde direksiyon başına geçecek.

Kazandığı 9 şampiyonluk ve 79 yarışla iki alanda da rekoru elinde bulunduran Loeb, WRC kariyerini noktaladığı 2013 sezonundan sonra 4 ralliye katılmış ve 2018 İspanya Rallisi'nde zafere ulaşmıştı.

  1. 13.12.2018 20:04
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