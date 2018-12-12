Cumhurbaşkanı Erdoğan Öncü kardeşleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.
İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Türk motor sporcusu Can Öncü ve yine motor sporcusu olan kardeşi Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.
- 12.12.2018 20:47
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
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