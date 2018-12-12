Cumhurbaşkanı Erdoğan Öncü kardeşleri kabul etti
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Erdoğan Öncü kardeşleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Öncü kardeşleri kabul etti

, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu , ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren ve kardeşi 'yü makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Türk motor sporcusu ve yine motor sporcusu olan kardeşi , Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.

  1. 12.12.2018 20:47
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