Formula 1'de son durak Abu Dabi
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Formula 1'de son durak

    Formula 1'de son durak Abu Dabi

    Formula 1 'nda heyecan, 'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla noktalanacak.

    2018 Formula 1 , 'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek.

    Başkent 'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Abu Dabi 'sinin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Kasım Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

    Önceki yarışlarda 10, 5, Daniel Ricciardo 2, 2 ve Kimi Raikkonen bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

    33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, 'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı

    1. Lewis Hamilton (): 383 puan

    2. Sebastian Vettel (): 302

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 251

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 237

    5. Max Verstappen (): 234

    Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 620 puan

    2. Ferrari: 553

    3. : 392

    4. Renault: 114

    5. Haas: 90

    1. 23.11.2018 10:00
    2. Güncelleme: 23.11.2018 10:56
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