Kenan Sofuoğlu iddialara cevap verdi: "Yeminim var kabul etmem"

Kenan Sofuoğlu, Serdivan Belediyesi'nin ilçedeki Fikir Sanat Akademisi'nde düzenlenen 'Gençlerle Baş Başa' isimli söyleşiye katıldı.

Bir üniversite öğrencisinin ''Spor bakanı olacağınız söyleniyor, doğru mu?'' şeklindeki sorusuna Sofuoğlu, "İnanın bana bunu canı gönülden söylüyorum, samimiyetime inandınız mı? Bugün bana Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse ve seni spor bakanı yapacağım dese, hatta daha net konuşayım yeminim var kabul etmeyeceğime dair" sözleriyle bakan olacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Kendisi asıl görevin milletvekiliği olduğunu ve bu görevi layıkıyla yapmaya çalıştığını vurgulayan Sofuoğlu, "Efendim ben bir tane görev kabul ettim ve bu görevin hakkını verebilmek için mücadelemi veriyorum. Önümde 4.5 yıllık bir süre var, inşallah başarılı olup görevimi tamamlamak istiyorum. Benim öyle bir hayalim yok" dedi.

"ÖYLE BİR İSTEĞİM YOK"

Siyasete görev verildiği için girdiğini ve yükselmek gibi bir kaygısının olmadığının altını çizen Sofuoğlu, "Motorculuğa başladığımda dünya şampiyonu olmak hayalim vardı ve inanın ben siyasete bir görev verilmesi üzerine girdim. Yükselmek gibi bir hayalim yok, vekillikle inşallah görevimi tamamlamak istiyorum ama hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Ben burada açık kapı bırakmakta istemiyorum netim ben. Öyle bir isteğim yok" şeklinde yanıtladı.

"LAMBORGHİNİ'SİNE BİZİM VERDİĞİMİZ PARALARLA BENZİN ALIYOR DEDİRTMEMEK İÇİN"

Sofuoğlu, milletvekili maaşıyla ilgili sorulan soruyu ise hakkında "İnsanların verdiği parayla Lamborghini aracına benzin koyuyor" söylentisi çıkmaması için ihtiyaç sahiplerine bağışladığını belirterek, "Ben bunu şov olsun diye açıklamadım. Benim meclise gittiğim arabayı duymuşsunuzdur. Milletvekili olmadan önce bunu açıkladım. Çünkü bu görevi ben kabul ederken hiçbir çıkar gözetmeden kabul ettim. Cumhurbaşkanına olan vefa borcu için, maddi bir ihtiyacım olmadıktan sonra böyle bir maaşı almanın yaşadığım hayatın içinde böyle bir bu parayı almam. Yarın öbür gün şu lafı duymak istemiyorum. Lamborghini'sine bizim verdiğimiz paralarla benzin alıyor dedirtmemek için. Meraklı değildim ben vekil olmaya ama madem ben vekil oldum, bu maaşla kimseyi konuşturmamak için bu parayı almayacağım kardeşim dedim" şeklinde yanıt verdi.



"SPORDA SEFERBERLİK VE SPORA GÖNÜL VER PROJELERİNİ BAŞLATIYORUZ"

Sporculara sponsor desteği sağlamak için hazırladığı projeyle Türkiye'de destek almayan sporcunun kalmayacağını belirten Sofuoğlu, "Pazartesi günü geliştirdiğimiz bir projeyi açıklıyorum. Meclisten bazı başarıların çıkması gerekiyor. 'Sporda seferberlik' ve 'Spora gönül ver' projesini başlatıyoruz. Bu nedir? Bu spora ve sporculara destek bulmak için atılmış bir adımdır. Bu yeterli mi? Size şunu söyleyeyim, RedBull markasıyla anlaştım. Bu marka 10 sporcunun yükünü devletten alıp bu yükü yükledik. Aşağı yukarı 20 milyon lira civarında devletin spora ödemesi gereken bütçeyi biz aldık markadan verdireceğiz. Bunun gibi birkaç büyük şirketin bu projeye destek olmasını sağlayacağım. Ülkede sporun değişmesini sağlayacak bir hazırlık yapıyorum. İtalya, Almanya'da araştırmalarımın hepsini yaptım. Oralarda spor nasıl başarılı olmuşsa sadece futbol değil, başka sporlar da vardır bunun bütün araştırmalarını hatta kanundaki yasalarını aldım, Türkçeye çevirdim ve son noktaya getirdim inşallah. Bu Maliye Bakanlığıyla birlikte olacak ortak proje ama bu proje gerçek olursa inanıyorum ki Türkiye'de destek görmeyen sporcu kalmayacak" diye konuştu.