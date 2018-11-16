Offroad için geri sayım – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Offroad için geri sayım

    Offroad için geri sayım

    Bu sene ilk kez düzenlenecek Turkcell Platinum Offroad Challenge, 18 Kasım’da İstanbul Maslak’ta yapılacak.

    24 takım ve 48 offroad tutkununun mücadele edeceği yarış, 3 etap ve 9 istasyonda gerçekleştirilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yarışa yoğun bir ilginin olduğunu açıkladı.

    YAĞIZ AVCI'NIN GÖZÜ ZİRVEDE

    'de bu hafta sonu zirveye çıkan ismin belli olacağı Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi geri sayım başladı. Yarışın favorilerinden biri olan Redd Bull sporcusu , ilk 4 etabı kazandığını belirtip, "'nde de rakiplerimi geride bırakarak bir şampiyonluk daha almak istiyorum" dedi.
    1. 16.11.2018
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