Offroad için geri sayım
Bu sene ilk kez düzenlenecek Turkcell Platinum Offroad Challenge, 18 Kasım’da İstanbul Maslak’ta yapılacak.
YAĞIZ AVCI'NIN GÖZÜ ZİRVEDE
Kocaeli'de bu hafta sonu zirveye çıkan ismin belli olacağı Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi geri sayım başladı. Yarışın favorilerinden biri olan Redd Bull sporcusu Yağız Avcı, ilk 4 etabı kazandığını belirtip, "Kocaeli'nde de rakiplerimi geride bırakarak bir şampiyonluk daha almak istiyorum" dedi.
- 16.11.2018
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