Motokrosta sezon finali Afyonkarahisar'da
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Motokrosta sezon finali Afyonkarahisar'da

    Motokrosta sezon finali Afyonkarahisar'da

    'nın son ayağı Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-18 Kasım tarihlerinde Merkezi'nde düzenlenecek

    'nın 5'inci ayağı Afyonkarahisar'daki Merkezi'nin 1725 metre uzunluğa sahip motokros parkurunda düzenlenecek. , , , , , , , ve başta olmak üzere birçok ilden sporcunun katılacağı Türkiye Motokros Şampiyonası, yarışçıların hünerlerini sergilediği büyük bir görsel şölene dönüşecek. Toprak parkurda yarışçılar, birbirinden farklı büyüklükteki rampaları ustalıkla atlayıp kıyasıya bir mücadeleye tutuşacak.

    Sekiz kategoride yapılacak yarışlar 17 Kasım Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turlarıyla start alacak. 18 Kasım Pazar günü ise iki etap halinde yarışçılar, start demirine sıralanacak. Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, 85 ve 65 CC sınıflarında yarışlar yapılacak. Hava koşulları nedeniyle 50 CC yarışları Afyonkarahisar'da yapılmayacak.

    1. 14.11.2018 10:53
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