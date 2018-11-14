Motokrosta sezon finali Afyonkarahisar'da
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın son ayağı Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-18 Kasım tarihlerinde Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5'inci ayağı Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nin 1725 metre uzunluğa sahip motokros parkurunda düzenlenecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcunun katılacağı Türkiye Motokros Şampiyonası, yarışçıların hünerlerini sergilediği büyük bir görsel şölene dönüşecek. Toprak parkurda yarışçılar, birbirinden farklı büyüklükteki rampaları ustalıkla atlayıp kıyasıya bir mücadeleye tutuşacak.
Sekiz kategoride yapılacak yarışlar 17 Kasım Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turlarıyla start alacak. 18 Kasım Pazar günü ise iki etap halinde yarışçılar, start demirine sıralanacak. Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, 85 CC ve 65 CC sınıflarında yarışlar yapılacak. Hava koşulları nedeniyle 50 CC yarışları Afyonkarahisar'da yapılmayacak.
- 14.11.2018 10:53
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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