Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5'inci ayağı Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nin 1725 metre uzunluğa sahip motokros parkurunda düzenlenecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcunun katılacağı Türkiye Motokros Şampiyonası, yarışçıların hünerlerini sergilediği büyük bir görsel şölene dönüşecek. Toprak parkurda yarışçılar, birbirinden farklı büyüklükteki rampaları ustalıkla atlayıp kıyasıya bir mücadeleye tutuşacak.

Sekiz kategoride yapılacak yarışlar 17 Kasım Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turlarıyla start alacak. 18 Kasım Pazar günü ise iki etap halinde yarışçılar, start demirine sıralanacak. Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, 85 CC ve 65 CC sınıflarında yarışlar yapılacak. Hava koşulları nedeniyle 50 CC yarışları Afyonkarahisar'da yapılmayacak.