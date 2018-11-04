Malezya'da kazanan Marquez – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Malezya'da kazanan Marquez

    Malezya'da kazanan Marquez

    MotoGP 'nın 18. yarışı Malezya 'sinde, takımının İspanyol pilotu birinci oldu.

    MotoGP 'nın 18. yarışı Malezya 'sinde, takımının İspanyol pilotu birinci oldu.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. ayağı, Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Startta liderliğe yükselen Movistar Yamaha'dan , ilk sırada götürdüğü mücadeleye bitime 4 tur kala yaptığı hata yüzünden veda etti.

    Şampiyonluğu önceki yarışlarda garantileyen Repsol Honda'dan Marc Marquez, bu noktadan itibaren aldığı liderliği bitiş çizgisine kadar korudu ve sezonun 9'uncu, kariyerinin 44. MotoGP zaferine ulaştı.

    Liderin 1.8 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan 2'nci, Marquez'den 2.4 saniye gerisindeki Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco ise 3. oldu.

    Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si, 18 Kasım'da koşulacak.

    PİLOTLAR KLASMANI
    1. Marc Marquez (): 321 puan

    2. Andrea Dovizioso (): 220

    3. Valentino Rossi (İtalya): 195

    4. Maverick Vinales (İspanya): 193

    5. Alex Rins (İspanya): 149

    1. 4.11.2018 11:39
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