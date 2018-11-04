Malezya'da kazanan Marquez
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Malezya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Malezya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. ayağı, Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Startta liderliğe yükselen Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi, ilk sırada götürdüğü mücadeleye bitime 4 tur kala yaptığı hata yüzünden veda etti.
Şampiyonluğu önceki yarışlarda garantileyen Repsol Honda'dan Marc Marquez, bu noktadan itibaren aldığı liderliği bitiş çizgisine kadar korudu ve sezonun 9'uncu, kariyerinin 44. MotoGP zaferine ulaştı.
Liderin 1.8 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Alex Rins 2'nci, Marquez'den 2.4 saniye gerisindeki Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco ise 3. oldu.
Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si, 18 Kasım'da koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Marc Marquez (İspanya): 321 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 220
3. Valentino Rossi (İtalya): 195
4. Maverick Vinales (İspanya): 193
5. Alex Rins (İspanya): 149
- 4.11.2018 11:39
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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