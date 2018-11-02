MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek
Sezonun 18. yarışı, 4 Kasım Pazar günü Malezya'da gerçekleştirilecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı, Malezya'nın ev sahipliğinde 4 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
Sepang şehriyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.
Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 296 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 210
3. Valentino Rossi (İtalya): 195
4. Maverick Vinales (İspanya): 180
5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 148
- 2.11.2018 10:37
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Milliler'den 3te 3
Toplam 1
Yorum
. ????????????????????????
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Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Toplam 2
Yorum
Ağasarlı, Ersoy Sakın ha 1461'in kupada Bursayı elemesi sizi yanıltmasın işi çok ciddi ve sıkı tutun bunun telefisi olmuyor 2 haftada 4 puan kaybettirdi
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
Toplam 1
Yorum
. Tebrikler, Banvit ??????
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