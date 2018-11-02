MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    MotoGP'de heyecan 'da sürecek

    MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek

    Sezonun 18. yarışı, 4 günü 'da gerçekleştirilecek

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı, 'nın ev sahipliğinde 4 günü düzenlenecek.

    Sepang şehriyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

    Repsol Honda takımının İspanyol pilotu 'in şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

    1. Marc Marquez (): 296 puan

    2. Andrea Dovizioso (): 210

    3. (İtalya): 195

    4. Maverick Vinales (İspanya): 180

    5. Cal Crutchlow (): 148

    1. 2.11.2018 10:37
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