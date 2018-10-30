Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından,3-4 Kasım tarihlerinde Kumluca'da düzenlenecek olan motokros yarışlarının 4. etabının yapılacağı pistte çalışmalar tamamlandı. Şampiyonanın yapılacağı alanda seyirci terasları ve pistteki aşınmalar yeniden elden geçirilerek yarışmalara hazırlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından sezon içerisinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacaklarını belirten Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Beykonak sınırları içinde büyük emekler sarf ederek uluslararası standartlarda bir pist hazırladık. Bu pistte geçen yıl yarışlar yapıldı. Hem seyirci hem de yarışmacılar memnun kaldı. Hem seyretme hem de yarışmacılar için standartlara uygun olan bu pistte keyifli ve çetin geçecek yarışların olacağına inanıyorum.İlçemizde Türkiye şampiyonasının yapılıyor olması, yaptığımız çalışmaların güzelliğini ve Federasyonumuzun bize verdiği değeri gösteriyor. Tüm motor sporları tutkunlarını bu sportif etkinliği izlemeye bekliyoruz." dedi.