Katar'daki yarış iptal edildi
Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayak yarışı, Katar'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Güvenlik komisyonu, Kawasaki Puccetti takımından milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği şampiyonada, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'ndeki son yarışın, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle iptal edilmesine karar verdi.
Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Jonathan Rea, 545 puanla sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Toprak Razgatlıoğlu 151 puanla genel klasmanda 9. sırada yer aldı.
- 27.10.2018 21:52
- Güncelleme: 28.10.2018 00:52
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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