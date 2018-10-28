Katar'daki yarış iptal edildi – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'daki yarış iptal edildi

    <a href="/index/katar?id=fb105f0d-9000-4868-97d3-2784aa085b91" class="" rel="tag">Katar</a>'daki yarış iptal edildi

    'nın son ayak yarışı, 'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    Güvenlik komisyonu, Kawasaki Puccetti takımından milli sporcu 'nun mücadele ettiği şampiyonada, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'ndeki son yarışın, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle iptal edilmesine karar verdi.

    Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Jonathan Rea, 545 puanla sezonu şampiyon olarak tamamlarken, 151 puanla genel klasmanda 9. sırada yer aldı.

    1. 27.10.2018 21:52
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'daki yarış iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN