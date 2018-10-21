ABD'de pole pozisyonu Hamilton'ın – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    ABD'de pole pozisyonu Hamilton'ın

    ABD'de pole pozisyonu Hamilton'ın

    Formula 1'de ABD 'sine, Mercedes takımından Hamilton ilk, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Ferrari'den Vettel ise 5. sıradan başlayacak

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD 'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

    ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

    , 1 dakika 32.237 saniyelik derecesiyle kariyerinde 81. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

    Ferrari sürücüsü , 1:32.298 ile 2'nci, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 1:32.307 ile 3. en iyi zamana imza attı.

    Bitime 4 yarış kala Hamilton'ın 67 puan arkasındaki Vettel, ilk antrenman seansında kırmızı bayrak sallanırken yavaşlamadığı için aldığı ceza yüzünden mücadeleye 5. cepten başlayacak.

    Pilotlar klasmanının zirvesinde 331 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 264 puanla Vettel ve 207 puanla bir diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas izliyor.

    ABD 'si TSİ 21.10'da koşulacak.

    1. 21.10.2018 10:55
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