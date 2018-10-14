Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher F3 Avrupa şampiyonu – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    'in oğlu F3 Avrupa şampiyonu

    Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher F3 Avrupa şampiyonu

    Formula 1'in efsane sürücüsü 'in 19 yaşındaki oğlu , Formula 3 'nda pilotlar klasmanını zirvede bitirdi.

    Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) alt kategori organizasyonlarından 2018 Formula 3 'nın 10. ve son ayağı, 'daki Hockenheim Pisti'nde yapıldı.

    PREMA Theodore takımında yarışan Alman , Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve kariyerinde birçok rekora imza atan babasının izinden gittiğini gösterdi.

    Üç yarışta sırasıyla 12, 2 ve 2. olan oğul Schumacher, 365 puana ulaşarak Motopark takımından Dan Ticktum'un 57 puan önünde şampiyon oldu.

    , 29 Aralık 2013'te Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 49 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren 'deki evinde sürüyor.

    1. 14.10.2018 21:07
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